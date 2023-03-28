Пробился в кино за границей: обомлеете, кого сыграл Буба Касторский в эмиграции (фото)

Борис Сичкин прославился после выхода легендарной трилогии «Неуловимые мстители». Харизматичный актер сыграл куплетиста по имени Буба Касторский. Эта роль так и осталась самой яркой в его карьере.

В конце 70-х Сичкин перебрался в Штаты. За океаном ему не удалось построить впечатляющую карьеру, но время от времени актер получал весьма занятные предложения от режиссеров. Так, в середине 90-х вышла биографическая драма «Никсон» с Энтони Хопкинсом. Сичкин исполнил здесь роль самого Брежнева. Сыграть эту историческую личность мечтали бы многие. Это можно назвать своеобразной иронией судьбы над актером, который покинул СССР при Леониде Ильиче. Образ в исполнении Сичкина получился выразительным и отчасти комичным.

Это не единственный американский проект, в котором засветился Борис Михайлович. В 2001 году вышел сериал «ПМЖ», снятый США и Россией. В проекте приняли участие российские актеры, которые эмигрировали в Штаты. Но было отснято всего две серии вместо 16 запланированных.

Сичкин скончался в 2002 году в 79 лет. Он мог бы сыграть еще в нескольких проектах, если бы не скоропостижная смерть.