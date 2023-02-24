Пробился в кино с помощью подлога: от правды об Олеге Янковском вам станет дурно

Когда знаменитый актер Олег Янковский еще учился на первом курсе театрального института, многие его преподаватели удивлялись тому, как этот молодой человек смог пройти все вступительные испытания.

Будущий кумир советских зрителей плохо говорил и не умел правильно владеть речевым аппаратом. А для любого артиста красивый бархатный голос и умение с помощью него показывать малейшие изменения эмоций являются наиважнейшим навыком.

Но талантливые педагоги справились с этой особенностью, и студент смог получить свои первые роли в кино. Однако все это стало возможным лишь благодаря обману, о котором предпочитают не вспоминать даже фанаты актера.

Изначально в вуз поступил старший брат Янковского. Но когда Николай увидел желание Олега стать артистом, то он быстро отказался от своего места, пишет «Комсомольская правда». Любимец советской публики солгал приемной комиссии, а ее члены решили, что с именами произошла путаница, а молодой человек действительно прошел все вступительные испытания.