Пробился в кино «по блату»: молодого Федора Бондарчука едва узнали

Федор Бондарчук является выходцем из известной на всю страну актерской семьи, что не могло не повлиять на его карьеру. Сегодня в копилке актера и режиссера немало работ, а начинал он с ленты, впервые вышедшей на экраны в 1986 году.

Речь идет о картине под названием «Борис Годунов», режиссером которой, как полагают многие, совершенно неслучайно оказался отец знаменитости — Сергей Бондарчук. На момент съемок в проекте звездному наследнику было 19 лет, а воплотил он царевича Федора.

Молодого Бондарчука, пробившегося в кино по «блату» и попавшего сразу в экранизацию исторической трагедии Пушкина, едва узнали. Впрочем, многие зрители и сейчас с трудом признают в наследнике Годунова молодого Федора Сергеевича. Как бы там ни было, публика осталась в восторге от таланта знаменитости. «Федор Бондарчук? Глаз не оторвать от этого мальчика!» — гласит один из комментариев в Сети.