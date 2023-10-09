Пробили грудь и изувечили: врачи спасают любимого многими актера из сериала «Солдаты»

Павел Баршак сыграл почти сотню ролей в кино. Востребованного артиста зрители знают по картинам «Прогулка», «Адъютанты любви», «Солдаты», «Игра» и «Каменская». Страсти в жизни звезды кипят не только на экране, но и в реальной жизни. Плотный съемочный график актер совмещает с любовными подвигами.

В октябре Баршак угодил в неприятную историю: знаменитость госпитализировали в больницу. У красавчика переломаны ребра и пробита грудь, как пишет «Комсомольская правда». Бедолагу пришлось срочно прооперировать. Оказывается, Павел Баршак ввязался в драку: все из-за роковой Насти.

Артист защищал честь девушки, схлестнувшись с неким Александром Табаковым — именно он нанес герою-любовнику травмы. В июле актер уже был в похожей ситуации, когда на него напали трое хулиганов: тогда он опять же вступился за загадочную Анастасию.