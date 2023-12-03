«Пробили дно»: людям стыдно за нового Есенина, и почему он хуже Безрукова
Называют его самым бездарным и самовлюбленным.
История Сергея Есенина невероятно трагичная. Поэт прожил лишь 30 лет, но за свою короткую жизнь оставил колоссальный след в отечественной культуре. Неудивительно, что судьба гения привлекает кинематографистов. Клим Шипенко снял фильм о последних месяцах жизни классика. Картина под названием «Декабрь» выйдет в прокат в следующем году.
Главную роль в киноленте исполнил Александр Петров. Публика не оценила выбор актера. Многие нашли Петрова, ранее сыгравшего Николая Гоголя, неубедительным в образе обаятельного красавца Есенина. Трейлер предстоящего фильма собрал множество негативных отзывов в Сети.
«Спасибо. Смотреть не буду», «Это не Есенин. Это Петров в парике. Петров вообще не может сыграть никого, кроме Петрова», «Стыдно, господин режиссер, это плевок в русских», «Пробили дно», — прокомментировали кадры пользователи Интернета.