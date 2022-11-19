Проберет до мурашек: значение надписи на могильной плите Началовой объяснили

Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году. Певице было всего 38 лет, когда она скончалась вследствие заражения крови и сердечной недостаточности.

Долгое время на могиле исполнительницы не было памятника, но потом все же установили скромную плиту с портретом прекрасной и улыбчивой Юлии Началовой. Поклонников певицы тронула надпись, выбитая на камне:

«Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака».

Эти строки символизируют ранний и трагичный уход Началовой, но у надписи есть и другой смысл.

Это перефразированная строчка из песни Юлии Началовой, с которой она когда-то выступала на конкурсе «Утренняя звезда». Надпись предложил отец Юлии – Виктор Началов – чтобы почтить творческое наследие дочери.