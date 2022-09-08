Про возраст слагали легенды: Яна Рудковская раскрыла, сколько ей лет на самом деле

Милана Тюльпанова заявила, что Яна Рудковская специально меняет паспорт, чтобы не говорить о своем возрасте. Якобы продюсер намного старше, но стесняется этого, поэтому готова пойти на преступление, чтобы скрыть неожиданные факты. Супруга Евгения Плющенко не смогла пройти мимо неожиданных нападок и ответила обидчице.

Как рассказала Рудковская в своем Telegram-канале, вся информация о дате ее рождения является правдой. Она действительно появилась на свет в январе 1975 года, а в 1992 году окончила среднюю общеобразовательную школу. При этом сплетни, распускаемые Тюльпановой, так сильно задели Рудковскую, что она призвала звезду социальных сетей публично извиниться перед ней в самое ближайшее время.

«Твой поступок, мягко скажем, крайне некрасивый», — пишет продюсер.

Также знаменитость предложила устроить специальное шоу, на которое можно пригласить ее детских друзей. Якобы они на всю страну смогут подтвердить факты из ее биографии и опровергнут все слухи.