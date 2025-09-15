Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

После трех частей «Паддингтона», собравших в мировом прокате почти $666 миллионов, история вежливого мармеладного медведя из Перу обрела неожиданное — и весьма специфическое — «продолжение». В России снимут собственную версию ожившей плюшевой игрушки. Встречайте — «Потапыч».

Не Паддингтон, который прибыл из Дремучего Перу в Лондон, а наш, родной — из Новороссийска 1941-го. Сценарий строится вокруг письма, которое отец маленькой Маши зашивает в медвежонка перед отправкой на фронт.

Благодаря этому посланию игрушка оживает — чтобы помочь девочке пережить войну, потерю отца и разлуку с матерью.

Спустя десятилетия Потапыч, уже разочарованный в жизни, встречает девочку Женю — и та решает во что бы то ни стало найти состарившуюся Машу и вернуть медведю веру в людей.

Режиссер Байбулат Батуллин заявляет о референсах — от «Малыша» Чаплина и «Жизни прекрасна» до, конечно, «Приключений Паддингтона». Но сможет ли «Потапыч» повторить успех британского собрата — вопрос открытый.

Вместо лондонского гламура — военная драма и нулевые, вместо Бена Уишоу — пока безымянный актер, который сыграет отца и… озвучит медведя.

«1941-й и 2025-й, один плюшевый медведь и письмо отца дочери, которое медведь хранит. Стиль а-ля Паддингтон», — делится инсайдами TG-канал «Новости кинопроизводства».

Бюджет — 460 млн рублей. Часть запрошена у Фонда кино. В дрим-касте значатся Тихон Жизневский и Максим Матвеев, а Ирина Горбачева уже согласилась сниматься в картине.

Остается надеяться, что из-за попытки объять необъятное — война, ностальгия, магия, экзистенциальный кризис плюшевого медведя — проект не превратится в еще одного «у нас тоже так можно».

Ранее мы писали: От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)