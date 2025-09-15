Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

15 сентября 2025 13:22
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

Ждем бутерброды с малиновым вареньем?

После трех частей «Паддингтона», собравших в мировом прокате почти $666 миллионов, история вежливого мармеладного медведя из Перу обрела неожиданное — и весьма специфическое — «продолжение». В России снимут собственную версию ожившей плюшевой игрушки. Встречайте — «Потапыч».

Не Паддингтон, который прибыл из Дремучего Перу в Лондон, а наш, родной — из Новороссийска 1941-го. Сценарий строится вокруг письма, которое отец маленькой Маши зашивает в медвежонка перед отправкой на фронт.

Благодаря этому посланию игрушка оживает — чтобы помочь девочке пережить войну, потерю отца и разлуку с матерью.

Спустя десятилетия Потапыч, уже разочарованный в жизни, встречает девочку Женю — и та решает во что бы то ни стало найти состарившуюся Машу и вернуть медведю веру в людей.

Режиссер Байбулат Батуллин заявляет о референсах — от «Малыша» Чаплина и «Жизни прекрасна» до, конечно, «Приключений Паддингтона». Но сможет ли «Потапыч» повторить успех британского собрата — вопрос открытый.

Вместо лондонского гламура — военная драма и нулевые, вместо Бена Уишоу — пока безымянный актер, который сыграет отца и… озвучит медведя.

«1941-й и 2025-й, один плюшевый медведь и письмо отца дочери, которое медведь хранит. Стиль а-ля Паддингтон», — делится инсайдами TG-канал «Новости кинопроизводства».

Бюджет — 460 млн рублей. Часть запрошена у Фонда кино. В дрим-касте значатся Тихон Жизневский и Максим Матвеев, а Ирина Горбачева уже согласилась сниматься в картине.

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

Остается надеяться, что из-за попытки объять необъятное — война, ностальгия, магия, экзистенциальный кризис плюшевого медведя — проект не превратится в еще одного «у нас тоже так можно».

Ранее мы писали: От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)

Фото: Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 3» (2024), сериала «Чики»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России Читать дальше 16 сентября 2025
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает «Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает Читать дальше 15 сентября 2025
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще Российский фильм гуляет по миру: сначала обошел «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в четырех странах — и просят еще Читать дальше 14 сентября 2025
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает Читать дальше 16 сентября 2025
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз Читать дальше 16 сентября 2025
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом Читать дальше 16 сентября 2025
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса Читать дальше 16 сентября 2025
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Читать дальше 16 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше