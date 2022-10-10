Про Волочкову забыли: не поверите, кому достался титул «королевы шпагата»

Анастасия Волочкова не раз говорила о том, что ее шпагату можно только позавидовать. Судя по всему, балерина еще не знает, что у нее появилась молодая и сильная конкурентка, которая замахнулась на самое главное.

Как оказалось, титул «королевы шпагата» достался вовсе не приме Большого театра. О ее былых заслугах уже забыли, и сегодня все внимание публики приковано к 22-летней Изабелле Фонте. В Сети она прославилась тем, что, как и Волочкова, занимается растяжкой и делает шпагат при любой возможности.

При этом она позирует перед камерой, а получившиеся снимки охотно публикует в своих социальных сетях. Делает Фонте это с 2013 года. За столь длительный период времени она обрела популярность и преданных поклонников, которые охотно комментируют каждый новый кадр Изабеллы, осыпая ее комплиментами. Также звезда занимается тем, что рекламирует одежду.