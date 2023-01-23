Про ушанку забыли: как выглядел средневековый россиянин по мнению американцев (фото)

Русские в американских фильмах — это отдельный вид киноискусства. Казалось бы, типаж давно заезжен, но иногда иностранцы еще способны удивить.

Так, второй сезон сериала «Викинги: Вальхалла» недавно вызвал шквал критики со стороны россиян. Там показали русского из Древнего Новгорода, но такого поворота никто не ожидал. Создатели сериала решили последовать модному тренду и пригласили на роль темнокожего актера. Это вызвало бурные обсуждения в Сети на тему «А мог ли представитель этой расы жить на Руси?».

Есть фанатская версия, что он прибыл в Новгород из Константинополя, но вернуться назад уже не смог из-за печенегов, которые устраивали набеги на корабли. Другие же уверены, что авторы сериала сознательно допустили историческую ошибку в угоду пресловутой толерантности.

В целом же российская общественность отреагировала на темнокожего новгородца предсказуемо — резко отрицательно. Впрочем, было немало и тех, кто отнесся к этому с юмором: «Лето было жаркое, загорел новгородец!», «Будет отличным добавлением к черным викингам и азиатским скандинавам из первого сезона». Другие отметили, что для убедительного образа не хватило старой доброй ушанки.

Свое негодование зрители высказали в комментариях в Телеграм-канале «Изнанка сериала».