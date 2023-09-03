Про сына Маликова от сурмамы ходят странные слухи: касаются происхождения малыша

Пять лет назад в семье Дмитрия Маликова случилось пополнение. У певца и его жены Елены Изаксон родился сын. Супружеская чета заявила, что воспользовались услугами сурмамы. Но многие уверены, что настоящее происхождение мальчика от публики скрывают.

Звездного наследника назвали Марком. Первое время никто не подозревал ничего странного. Но по мере взросления крохи у поклонников появились смутные сомнения.

Есть те, кто уверен, что на самом деле Марк не сын, а внук знаменитого артиста. Дело в том, что мальчик не похож на своих родителей, зато сильно напоминает бывшего возлюбленного Стефании Маликовой — Леонида Груздева.

Пара давно распалась, и, чтобы избежать скандала, супруги разработали хитрый и в то же время простой план: выдать нового члена семьи за своего отпрыска. В пользу этой версии говорит и то, что 23-летняя блондинка сильно привязана к ребенку. Она часто публикует в социальных сетях фото белокурого ангелочка и оставляет в его адрес нежные послания и признания в любви.