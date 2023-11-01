Про самый женский праздник в ноябре все забыли, а зря: лучше, чем 8 Марта

Даже сейчас девицы гадают под Рождество и на Святки, а уж у наших предков странная традиция определить суженого была нормой жизни. Но мало кто знает, что посиделки с подругами, сопровождающиеся болтовней и гаданиями, начинались на Руси после определенного дня.

6 ноября издавна отмечали праздник начала вечерних девичьих посиделок. Именно с этой даты стартовал период гаданий, поздних чаепитий и сплетен у теплой печи. Странно, что традицию до сих пор не возродили. Ведь такой славный и душевный праздник объединяет подруг всех возрастов и не дает им права полениться, отменив долгожданную встречу.

В современных реалиях это было бы вполне уместно, ведь в суете будней и домашних дел выкроить время на встречи с близкими сложно. Эта задача становится фактически невыполнимой.