Про робота забыли, а Сыроежкину за пятьдесят: «Приключения Электроника» возвращаются на экраны
Легендарный детский фильм получит продолжение.
Советский музыкальный фильм «Приключения Электроника» 1979 года обретет продолжение. Как оказалось, пилотные сцены будущего сиквела уже отсняты. Об этом сообщили исполнители ролей Сыроежкина и робота — братья Торсуевы, Юрий и Владимир. Они лишь немного раскрыли детали сюжета, сообщив, что за съемки взялся талантливый режиссер, сумевший собрать на площадке замечательных актеров.
В новых «Приключениях» зрители смогут увидеть братьев спустя 40 лет после событий оригинальной картины. Интригу, куда на такой большой срок пропал робот, решили просто: про него забыли. В сценарии прописана сюжетная линия, в которой профессор ставит Электроника на подзарядку.
«Профессор умер, и, к сожалению, так получилось», — объяснил идею фильма 56-летний Юрий Торсуев в беседе с «Комсомольской правдой».
В результате роботу, как и Сыроежкину уже за пятьдесят лет. Но Электроник, в отличие от своей «человеческой копии», сохранил разум 13-летнего подростка. С этим в ленте будет связано немало курьезных ситуаций. Пока неясно, станет ли новая картина полнометражным фильмом или мини-сериалом.