Про робота забыли, а Сыроежкину за пятьдесят: «Приключения Электроника» возвращаются на экраны

Советский музыкальный фильм «Приключения Электроника» 1979 года обретет продолжение. Как оказалось, пилотные сцены будущего сиквела уже отсняты. Об этом сообщили исполнители ролей Сыроежкина и робота — братья Торсуевы, Юрий и Владимир. Они лишь немного раскрыли детали сюжета, сообщив, что за съемки взялся талантливый режиссер, сумевший собрать на площадке замечательных актеров.

В новых «Приключениях» зрители смогут увидеть братьев спустя 40 лет после событий оригинальной картины. Интригу, куда на такой большой срок пропал робот, решили просто: про него забыли. В сценарии прописана сюжетная линия, в которой профессор ставит Электроника на подзарядку.

«Профессор умер, и, к сожалению, так получилось», — объяснил идею фильма 56-летний Юрий Торсуев в беседе с «Комсомольской правдой».

В результате роботу, как и Сыроежкину уже за пятьдесят лет. Но Электроник, в отличие от своей «человеческой копии», сохранил разум 13-летнего подростка. С этим в ленте будет связано немало курьезных ситуаций. Пока неясно, станет ли новая картина полнометражным фильмом или мини-сериалом.