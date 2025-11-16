Про религию и смерть: во «Франкенштейне» дель Торо спрятаны отсылки к гениальным картинам прошлого, и мы отыскали 5 – сможете больше?

Меню
16 ноября 2025 08:56
И даже без учета живописи хватает оммажей.

Новый «Франкенштейн» Гильермо дель Торо оказался не только в меру удачной экранизацией, но и визуальным диалогом с великими произведениями искусства. Режиссёр-эрудит наполнил едва ли не каждый кадр цитатами, которые усиливают глубину классического сюжета.

Костюмы как часть сюжета: от энтомологии до хирургии

Платья Элизабет — отдельный вид искусства. Зелёное платье с узорами, напоминающими крылья бабочки, и синий наряд с колье Tiffany в виде жуков отсылают к её увлечению энтомологией.

Но главный шедевр — белое платье с лентами, имитирующими хирургические бинты Существа. Этот визуальный мотив наделяет главных героев трагической связью.

Элизабет

Даже головные уборы Элизабет неслучайны — её соломенная шляпка с жёлтой вуалью создаёт эффект нимба, подчёркивая святость и жертвенность героини. Каждый элемент костюма работает на характер, превращая гардероб в полноценного участника повествования.

От Караваджо до Микеланджело: библейские параллели

В сцене, где Элизабет прикасается к Существу, заметила автор Telegram-канала «Всуе», угадывается отсылка к «Фоме Неверующему» — апостолу, который убедился в воскрешении Христа, лишь дотронувшись до его ран.

Как и Фома, героиня проходит путь от сомнения к принятию через физический контакт с «чудом».

Момент знакомства Элизабет и Существа — прямая цитата из «Сотворения Адама» Микеланджело. Протянутые друг к другу пальцы символизируют не только связь творения и человека, но и идею о том, что Виктор занял место Бога.

Дель Торо визуально подчёркивает: здесь рождается новая жизнь, но без божественного благословения.

Шекспировские мотивы и размышления о смерти

Наконец, композиция с черепом в руках персонажа — прямая цитата из картины «Юноша с черепом», отсылающая к Гамлету. Этот образ становится лейтмотивом размышлений о жизни и смерти, которые пронизывают весь фильм.

«Юноша с черепом»

Ранее мы также писали: Фильмов про Франкенштейна снято немало: свежий выйдет на Netflix уже в ноябре – но не все знают, кто это такой

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Франкенштейн» (2025)
Алексей Плеткин
