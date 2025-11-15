Рататуй и новый лис: в «Зверополисе 2» спрятали гениальные отсылки к другим фильмам, сами вряд ли заметите

И это далеко не единственное, что обсуждают фанаты перед премьерой.

Disney выкатила закулисное видео со съёмок «Зверополиса-2» — и интернет вскипел. Две секунды, едва заметный кадр, но хватило, чтобы фанаты устроили разбор. На кухне повар-лев внезапно раскрывает секрет своей «гениальности»: его движениями управляет мышь, которая сидит прямо в гриве.

Пасхалки

Енот-француз срывает со льва поварской колпак — и да, это чистая отсылка к «Рататую». Маленький грызун годами ждали кроссовера, и вот он.

Но самое громкое обсуждение — даже не камео мыши. Интернет сходит с ума от факта, что Майкл Джей Фокс озвучил… лиса по имени Michael J. the Fox. Шутка мета-уровня, которую бы точно не уловили большинство зрителей в России, банально не зная, кто озвучивал ленту в оригинале.

Первые отзывы

Первые критики уже видели сиквел и пишут, что Disney сумела повторить химию Джуди и Ника, не скатившись в банальную романтическую линию. Особенно хвалят графику, эмоциональные сцены и социальные темы: создатели снова говорят о доверии, границах и том, как разные существа уживаются в одном городе.

Новые герои

Бобриха Нибблс — контрабандист, которая знает все грязные туннели Болотного рынка.

Квокка-психотерапевт доктор Фаззби — эксперт по межвидовой терапии. Её сеансы прочищают героям мозги.

Змей Гэри — первая рептилия во франшизе. Он не злодей, скорее жертва.

Другие отсылки

На премьере «Зверополиса-2» зрителям представили плакаты громких новинок Disney, которые могли бы выйти в мире животных. Тут описывать не будем, смотрите сами. Премьера — 26 ноября. И судя по реакции первых зрителей, у «Зверополиса-2» есть все шансы повторить успех оригинала.

Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1