Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)

9 февраля 2026 19:31
Задача для истинных поклонников многосерийного фильма.

Легендарный советский фильм «Семнадцать мгновений весны» подарил зрителям легендарное: «А вас я попрошу остаться». Но что насчет других фраз? Особенно тех, что говорил сам Штирлиц – главный герой картины.

Предлагаем проверить, хорошо ли вам знакомы его реплики в нашем новом тесте. Перед вами будет 5 цитат. Ваша задача простая: определить, произносил ли когда-либо эти слова сам Штирлиц в кадрах культового сериала, или же они лишь приписаны нами легендарному разведчику.

Ну что, готовы проверить свою память или интуицию? Тогда приступим поскорее. Желаем удачи!

Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
