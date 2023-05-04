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Киноафиша Статьи Про огромного кота из России говорят во всем мире: сложно поверить, но он настоящий

Про огромного кота из России говорят во всем мире: сложно поверить, но он настоящий

4 мая 2023 11:00
Про огромного кота из России говорят во всем мире: сложно поверить, но он настоящий

Пользователи Сети не скрывают своего удивления.

Жительница Старого Оскола Юлия стала известна на весь мир из-за своего кота Кефира. Представитель породы мейн-кун, четвероногий питомец вырос значительно больше своих сородичей и удивляет поклонников на всех континентах своей внешностью.

О жизни Кефира фанаты узнают из его личного аккаунта. На страницу подписано уже 69 тысяч человек, которые не пропускают ни одной его публикации. Поклонники в шутку предполагают, что до таких размеров кот вырос только благодаря специальной диете, в которую входят собаки и другие животные, которые ему не нравятся.

Про огромного кота из России говорят во всем мире: сложно поверить, но он настоящий

«Не верю, что он настоящий», «Это точно самый большой кот в мире», — уверены пользователи Сети.

На самом же деле питомец питается только свежим мясом и отличается умом. По словам Юлии, он не портит мебель и никогда не кричит, а единственная сложность жизни с ним — большое количество шерсти.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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