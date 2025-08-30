Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Если вы смотрели фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», то наверняка помните транспортное средство, на котором передвигались Трус, Балбес и Бывалый — это была мотоколяска СМЗ С-3А, которая после выхода фильма получила народное прозвище «моргуновка».

Но знали ли вы, что у главных головных уборов троицы тоже были свои названия и история? Рассказываем, как назывались те самые шапки и что они говорили о своих владельцах.

Шапка Труса («Пирожок»)

Трус (Георгий Вицин) щеголял в скромной шапке из искусственного меха, которая в народе называлась «пирожок» — за свою округлую, приплюснутую форму.

Этот простой и дешёвый головной убор идеально соответствовал его образу. В сочетании с потрёпанным тулупчиком — то, что надо для тихого и не слишком уверенного в себе человека.

Шапка Балбеса («Вальтовка»)

Ярко-оранжевая шапка Балбеса (Юрий Никулин) — настоящий символ эпохи! Как правило, её изготавливали из плотной шерсти (часто с содержанием мериноса и хлопка), а стоила она вполне доступно для советского человека.

«Кстати, в середине 1980-х я носил похожую зеленого цвета. Мать отдала за нее около 5 рублей, таскал ее до 8 класса и был несказанно рад», — вспоминает автор Дзен-канала «Лавка старьевщика».

В итоге эта шапка вместе с клетчатой курткой создала образ простоватого, но яркого и узнаваемого хулигана.

Шапка Бывалого («Капелюха»)

Самым представительным из троицы оказался Бывалый (Евгений Моргунов). Он носил дорогую каракулевую шапку-ушанку, которую часто называли «капелюха».

Этот головной убор был признак статуса и обеспеченности. А в сочетании с пальто на каракулевом воротнике и сапогами-бурками он создавал образ солидного, уважаемого человека — этакого «хозяина жизни», с которым сам директор рынка первый здоровается.

Таким образом, через такие детали, как головные уборы, Гайдаю удалось создать не просто комедийных персонажей, а настоящие архетипы, узнаваемые и любимые до сих пор. Каждая шапка рассказывала свою историю — так же ярко, как и сами приключения троицы.

Ранее мы писали: «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)