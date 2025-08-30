Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

30 августа 2025 19:05
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

У головных уборов были свои «блатные» клички.

Если вы смотрели фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», то наверняка помните транспортное средство, на котором передвигались Трус, Балбес и Бывалый — это была мотоколяска СМЗ С-3А, которая после выхода фильма получила народное прозвище «моргуновка».

Но знали ли вы, что у главных головных уборов троицы тоже были свои названия и история? Рассказываем, как назывались те самые шапки и что они говорили о своих владельцах.

Шапка Труса («Пирожок»)

Трус (Георгий Вицин) щеголял в скромной шапке из искусственного меха, которая в народе называлась «пирожок» — за свою округлую, приплюснутую форму.

Этот простой и дешёвый головной убор идеально соответствовал его образу. В сочетании с потрёпанным тулупчиком — то, что надо для тихого и не слишком уверенного в себе человека.

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Шапка Балбеса («Вальтовка»)

Ярко-оранжевая шапка Балбеса (Юрий Никулин) — настоящий символ эпохи! Как правило, её изготавливали из плотной шерсти (часто с содержанием мериноса и хлопка), а стоила она вполне доступно для советского человека.

«Кстати, в середине 1980-х я носил похожую зеленого цвета. Мать отдала за нее около 5 рублей, таскал ее до 8 класса и был несказанно рад», — вспоминает автор Дзен-канала «Лавка старьевщика».

В итоге эта шапка вместе с клетчатой курткой создала образ простоватого, но яркого и узнаваемого хулигана.

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Шапка Бывалого («Капелюха»)

Самым представительным из троицы оказался Бывалый (Евгений Моргунов). Он носил дорогую каракулевую шапку-ушанку, которую часто называли «капелюха».

Этот головной убор был признак статуса и обеспеченности. А в сочетании с пальто на каракулевом воротнике и сапогами-бурками он создавал образ солидного, уважаемого человека — этакого «хозяина жизни», с которым сам директор рынка первый здоровается.

Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя

Таким образом, через такие детали, как головные уборы, Гайдаю удалось создать не просто комедийных персонажей, а настоящие архетипы, узнаваемые и любимые до сих пор. Каждая шапка рассказывала свою историю — так же ярко, как и сами приключения троицы.

Ранее мы писали: «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Читать дальше 30 августа 2025
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой Читать дальше 29 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой Читать дальше 28 августа 2025
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка Читать дальше 27 августа 2025
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Читать дальше 26 августа 2025
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Читать дальше 26 августа 2025
«Переснял бы»: за что Майкл Бэй разнес свой собственный фильм — это не помешало ему стать одним из лучших боевиков конца 90-х «Переснял бы»: за что Майкл Бэй разнес свой собственный фильм — это не помешало ему стать одним из лучших боевиков конца 90-х Читать дальше 31 августа 2025
У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов Читать дальше 31 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше