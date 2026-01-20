Оповещения от Киноафиши
Про «Магическую битву» слышали почти все, а создателя толком не видели: он специально прячется, но не из-за вины за судьбу Годжо

20 января 2026 15:50
Думали, мангаке стыдно показываться разочарованным фанатам? Все оказалось куда ироничнее.

Автор одной из самых популярных манг современности, «Магической битвы», Гэгэ Акутами, остаётся персоной весьма загадочной. В отличие от многих коллег, он не стремится к славе и публичности.

Фанаты знают о нём минимум: он почти не даёт интервью, никто толком не знает, как он выглядит, а его единственное публичное появление состоялось в костюме персонажа Мехамару. В социальных сетях он тоже редкий гость, что породило немало шуток в фан-сообществе.

Многие предполагали, что автор просто боится выходить в свет, чтобы не нарваться на гнев разочарованных читателей. Особенно после выхода финальных глав манги, которые разбили сердца половины фандома.

Однако сам Акутами-сенсей недавно назвал настоящую причину своей «диджитал аскезы». И она кроется не в страхе перед реакцией на сюжетные повороты, а в его собственном характере. По его словам, отсутствие в соцсетях – это «мера самозащиты».

Автор признаётся, что совершенно не умеет сдерживаться и слишком легко вовлекается в споры, особенно когда речь заходит о его детище. В шутку (а может, и вполне серьёзно) он переживает, что всё может закончиться грандиозной перепалкой в сети, возможно, даже со школьниками, что станет для него личным апокалипсисом.

Что ж, судя по тому оглушительному визгу, который поднялся в интернете после финала манги, решение Акутами изолироваться от онлайна выглядит абсолютно оправданным и мудрым. Кстати, недавно мы рассказывали про 6 любимых аниме Гэгэ Акутами – благодаря им мир узнал про Годжо Сатору.

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
