Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»

Российский детективный сериал «10 дней до весны» сумел найти отклик у зарубежной аудитории, что подтверждается его рейтингом на международной платформе IMDb. С оценкой 6.4 он обошёл даже популярного «Невского» (6.0) и сравнялся с четвертым сезоном «Настоящего детектива» (6.4), что для отечественного проекта является заметным достижением.

Секрет успеха, вероятно, кроется в удачном сочетании жанров. Сюжет, разворачивающийся в начале 2014 года в неспокойном Крыму, фокусируется на драме семьи Жилиных, которая оказывается в эпицентре событий известных всем.

История строится скорее не на политических событиях. Главным двигателем сюжета стали глубокие личные конфликты и нравственный выбор каждого из трёх взрослых детей, собравшихся на похороны отца. Зритель видит, как глобальные потрясения проверяют на прочность родственные связи, старые обиды и представления о долге. Словом, детективная драма раскрывается во всей красе.

«Возможно, один из лучших сериалов и фильмов по этой непростой теме. Не ожидал, что в России научились снимать настолько качественно. Поплакал на концовке», – пишут на зарубежных агрегаторах.

Именно эта человеческая, семейная составляющая на фоне масштабного исторического фона, усиленная сильной актёрской работой (Александр Голубев, Пётр Рыков, Карина Андоленко) и вкраплениями реальной хроники, позволила сериалу зацепить иностранцев даже сильнее расхайпленых историй.