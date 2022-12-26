Про этот новогодний фильм из СССР все забыли: а зря, ведь он сможет удивить

Малоизвестная картина «На одной планете» вышла в 1965 году, однако не снискала большой популярности. Сюжет повествует об одном дне из жизни Ленина, точнее, о том, как он вместе с супругой отмечал новый 1918 год. Режиссером картины стал Илья Ольшвангер, в фильмографии которого числятся всего две работы.

Роль самого Владимира Ильича исполнил Иннокентий Смоктуновский, получивший хвалебные отзывы критиков. По сюжету Ленин вместе с Крупской отмечает Новый год в компании рабочих. Также за эту ночь вождь пролетариата успевает принять зарубежных гостей-соратников и дать наставление Сталину.

Деятельность Владимира Ильича показана крайне насыщенной. Однако омрачает историю покушение на жизнь Ленина со стороны заговорщиков.

Хотя зрители не приняли фильм «На одной планете» с воодушевлением, многие поклонники картины и критики отмечают в ней сильные стороны. Например, это актерская игра, особая атмосфера той эпохи и новогоднее настроение.