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Про этого актера говорили, что ему нужно идти на завод: в СССР стал главной звездой

26 августа 2023 12:45
Про этого актера говорили, что ему нужно идти на завод: в СССР стал главной звездой

Артист пошел наперекор мнению окружающих.

Юрий Яковлев прославился как один из самых харизматичных и фактурных артистов СССР. Знаменитость подарил зрителям десятки ярких ролей, за которые его любит уже не одно поколение. Но далеко не все догадываются, что артист лишь чудом оказался на экранах.

Дело в том, что Яковлев никогда не мечтал стать актером. Он намеревался стать дипломатом и уже подготовил документы на факультет международных отношений. Однако в самый последний момент передумал и отправился во ВГИК.

В знаменитом вузе ему отказали, но будущий артист не опустил руки. Он пошел в Щукинское училище, где также не произвел должного впечатления на комиссию. Все маститые артисты были против его кандидатуры.

«Молодой человек, вас ждут заводы», — именно так заявил Владимир Этуш после проб Яковлева.

И лишь Цецилия Мансурова вступилась за молодого абитуриента, оценив его проникновенный взгляд. Она уговорила коллег взять Яковлева, который в итоге прославился и стал любимым артистом публики.

Про этого актера говорили, что ему нужно идти на завод: в СССР стал главной звездой
Фото: Кадр из фильма «Влюблён по собственному желанию» (1983), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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