Про это советское блюдо давно забыли в России: за границей его подают в ресторанах

Советская культура пришла в Германию после Второй мировой войны. Коммунистическая ГДР развивалась под надзором специалистов из СССР, а обычные граждане начали жить так, как в других городах Союза.

Изменения сказались не только на государственном строе или культуре, но даже и на гастрономии. Жители ГДР познакомились со множеством новых рецептов, но больше всего по духу немцам пришлась солянка. Практически в каждой семье можно было встретить наваристый суп, который готовят из копченого мяса или жирной рыбы.

И до сих пор солянка — это одно из главных блюд во многих регионах Германии. Жители страны признаются ему в любви и активно экспериментируют с составом, а встретить его можно и на обычной кухне, и в респектабельном ресторане. При этом в России оно давно потеряло такую популярность и подается далеко не во всех семьях.