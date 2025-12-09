Меню
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым

9 декабря 2025 20:03
Делимся мини-подборкой недооцененных картин.

9 декабря – День Героев Отечества. В честь праздника вспомним три советских военных фильма, которые не на слуху у каждого, но заслуживают внимания за глубину и нестандартный взгляд на подвиг.

3. «Главный конструктор» (1980)

История создания Т-34 здесь превращается в напряженный производственный триллер: молодой конструктор Михаил Кошкин, герой Бориса Невзорова буквально проламывает себе дорогу сквозь бюрократию и недоверие.

Это кино про одержимость, а не парадный марш – про человека, который несет ответственность даже тогда, когда проще было бы отступить.

2. «Пятеро с неба» (1969)

Пять десантников оказываются в глубоком тылу, где никто не ждет подвигов – только страх, холод и неопределенность. Шредель показывает разведчиков так же сурово, как хроника: мрачных, вымотанных, не готовых к красивым лозунгам.

Герои постоянно сомневаются – и все равно идут вперед. Такой взгляд на войну не устаревает.

1. «Жаворонок» (1964)

Фильм, который десятилетиями оставался в тени, пока не стало очевидно, что более поздние хиты многое у него позаимствовали. По сути, «Жаворонок» – антивоенная притча: трое пленных угоняют немецкий танк, и машина превращается для них в последний шанс спастись.

Снятая с почти документальной точностью картина стала антивоенной аллегорией: в 1965 году ее отобрали в конкурс Каннского кинофестиваля. Позже блокбастер «Т‑34» будто подсмотрел у «Жаворонка» наметки сюжета, но растерял его экзистенциальную глубину.

Фото: Кадр из фильма «Т-34» (2018) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
