Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Бывает такое: начинаешь смотреть новый сериал, первые серии пролетают на одном дыхании, а потом... что-то идёт не так. Темп падает, сюжет топчется на месте, а герои начинают заниматься откровенной ерундой, лишь бы растянуть хронометраж.

Но есть и другой тип сериалов – те, что не дают расслабиться ни на минуту ни себе, ни зрителю. Вот мы и отобрали три абсолютно разных истории, которые объединяет одно: они держат планку от первого кадра до финальных титров.

Никаких филлерных эпизодов, пустых диалогов и провисаний. Только динамичный сюжет, атмосфера, от которой мурашки по коже, и герои, за судьбой которых следишь, затаив дыхание.

Здесь каждый найдёт что-то своё: мрачный детектив, мощная драма или завораживающий триллер. В общем, скучно не будет.

«Алиенист» (2018)

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.7

Нью-Йорк конца XIX века. Доктор Ласло Крайцлер, специалист по детским психическим травмам, берётся за поимку жестокого убийцы подростков. Вместе со своей разношёрстной командой он создаёт новый метод расследования, хотя весь город считает их шарлатанами.

«Пять дней после катастрофы» (2022)

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.7

Больница в Новом Орлеане во время урагана «Катрина». Вода поднимается, свет отключается, аппараты жизнеобеспечения – тоже. Врачам предстоит сделать невозможный выбор: кого спасать, когда ресурсов хватит лишь на нескольких пациентов, а помощь всё не приходит. Основано на реальных событиях.

«1899» (2022)

Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.3

Пароход с мигрантами из Европы находит в океане давно пропавшее судно. С этого момента пассажиров начинают преследовать кошмары, символы и чувство, что они заперты в ловушке, из которой нет выхода. Чем глубже они пытаются разгадать тайну, тем больше понимают: реальность – совсем не то, чем кажется.