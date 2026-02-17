Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

17 февраля 2026 19:05
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Оценки не ниже 7.0+ ставят вполне заслуженно.

Бывает такое: начинаешь смотреть новый сериал, первые серии пролетают на одном дыхании, а потом... что-то идёт не так. Темп падает, сюжет топчется на месте, а герои начинают заниматься откровенной ерундой, лишь бы растянуть хронометраж.

Но есть и другой тип сериалов – те, что не дают расслабиться ни на минуту ни себе, ни зрителю. Вот мы и отобрали три абсолютно разных истории, которые объединяет одно: они держат планку от первого кадра до финальных титров.

Никаких филлерных эпизодов, пустых диалогов и провисаний. Только динамичный сюжет, атмосфера, от которой мурашки по коже, и герои, за судьбой которых следишь, затаив дыхание.

Здесь каждый найдёт что-то своё: мрачный детектив, мощная драма или завораживающий триллер. В общем, скучно не будет.

«Алиенист» (2018)

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.7

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Нью-Йорк конца XIX века. Доктор Ласло Крайцлер, специалист по детским психическим травмам, берётся за поимку жестокого убийцы подростков. Вместе со своей разношёрстной командой он создаёт новый метод расследования, хотя весь город считает их шарлатанами.

«Пять дней после катастрофы» (2022)

Кинопоиск: 7.2; IMDb: 7.7

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Больница в Новом Орлеане во время урагана «Катрина». Вода поднимается, свет отключается, аппараты жизнеобеспечения – тоже. Врачам предстоит сделать невозможный выбор: кого спасать, когда ресурсов хватит лишь на нескольких пациентов, а помощь всё не приходит. Основано на реальных событиях.

«1899» (2022)

Кинопоиск: 7.0; IMDb: 7.3

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Пароход с мигрантами из Европы находит в океане давно пропавшее судно. С этого момента пассажиров начинают преследовать кошмары, символы и чувство, что они заперты в ловушке, из которой нет выхода. Чем глубже они пытаются разгадать тайну, тем больше понимают: реальность – совсем не то, чем кажется.

Фото: Кадры из сериалов «Алиенист», «Пять дней после катастрофы», «1899»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая Читать дальше 14 февраля 2026
Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика» Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика» Читать дальше 14 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше