Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

Со строчками справится почти каждый, а что насчет особого шифра?

В песнях из советских фильмов есть своя магия: пара строчек — и перед глазами сразу всплывают кадры и воспоминания о детстве. Эти мелодии пели за праздничным столом, насвистывали на прогулках и передавали из уст в уста.

Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете эти музыкальные жемчужины. Но будет не просто — песни зашифрованы в эмодзи!

По набору смайликов вам предстоит угадать пять культовых композиций из советского кино. Готовы к музыкальной викторине с элементами ребуса? Тогда вперёд — пусть ностальгические нотки зазвучат в вашей памяти.

Ранее мы писали: «Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)