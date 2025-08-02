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Киноафиша Статьи Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

2 августа 2025 16:11
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

Со строчками справится почти каждый, а что насчет особого шифра?

В песнях из советских фильмов есть своя магия: пара строчек — и перед глазами сразу всплывают кадры и воспоминания о детстве. Эти мелодии пели за праздничным столом, насвистывали на прогулках и передавали из уст в уста.

Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете эти музыкальные жемчужины. Но будет не просто — песни зашифрованы в эмодзи!

По набору смайликов вам предстоит угадать пять культовых композиций из советского кино. Готовы к музыкальной викторине с элементами ребуса? Тогда вперёд — пусть ностальгические нотки зазвучат в вашей памяти.

Ранее мы писали: «Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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