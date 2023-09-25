Призрак или ангел? Этот тест ответит, кем вы станете после смерти

Что происходит после смерти физического тела? Человечество с давних пор задается этим вопросом. За тысячи лет возникло множество различных концепций о том, что ждет нас “по другую сторону”. В скандинавской мифологии, например, тот свет представляли как Вальхаллу - чертог, в котором живет бог Один в Асгарде. Согласно поверьям, в его резиденции вместо стропил используются копья, крыша покрыта щитами, а за освещение в Вальхалле “отвечают” ярко блестящие мечи. У представлении древних славян загробный мир был огромным райским садом, который носил название Ирий. Именно здесь, по преданиям, растет мировое древо с молодильными плодами. В китайской мифологии можно найти упоминания об аде под названием Диюй. Он имеет многоуровневое устройство, есть даже столица, город Юду. Диюй представляет собой лабиринт с камерами, в которых отбывают свое заключение грешники. В некоторых источниках говорится, что души в Диюе пытают до тех пор, пока они не выбьются из сил, а затем приводят в первоначальное состояние, и истязание начинается с новой силой. Предлагаем вам пройти тест, который подскажет, кем вы могли бы стать после смерти - полтергейстом, который не дает людям жить спокойно, или добрым ангелом-хранителем.

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