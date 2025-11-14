Меню
14 ноября 2025 10:23
«Призрачно все в этом мире бушующем»: из какого фильма песня «Есть только миг» и еще 4 композиции – вспомнят только знатоки (тест)

Время сделать музыкальную паузу.

Музыка в кино – всегда нечто большее, чем просто фон. Порой она становится таким же полноправным героем, как и актеры на экране, навсегда врезаясь в память зрителей.

Услышав первые аккорды, мы мысленно возвращаемся к ключевым сценам, снова переживаем эмоции и вспоминаем судьбы персонажей. Некоторые саундтреки и вовсе объединяют целые поколения.

Но сможете ли вы по паре строк не просто узнать знаменитую мелодию, но и точно назвать фильм, который она прославила? Легендарная «Есть только миг», философские строки которой «Призрачно все в этом мире бушующем» знают все, – это лишь начало.

Мы собрали пять культовых композиций, которые у всех на слуху. Однако соотнести их с правильной кинолентой – задача для настоящих знатоков.

Проверьте, насколько крепка ваша память! Сможете ли вы безошибочно пройти этот ностальгический тест? Давайте узнаем!

Ранее мы писали: На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)

Фото: Кадр из фильма «Земля Санникова» (1973)
Ольга Назарова
