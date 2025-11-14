«Призрачно все в этом мире бушующем»: из какого фильма песня «Есть только миг» и еще 4 композиции – вспомнят только знатоки (тест)

Музыка в кино – всегда нечто большее, чем просто фон. Порой она становится таким же полноправным героем, как и актеры на экране, навсегда врезаясь в память зрителей.

Услышав первые аккорды, мы мысленно возвращаемся к ключевым сценам, снова переживаем эмоции и вспоминаем судьбы персонажей. Некоторые саундтреки и вовсе объединяют целые поколения.

Но сможете ли вы по паре строк не просто узнать знаменитую мелодию, но и точно назвать фильм, который она прославила? Легендарная «Есть только миг», философские строки которой «Призрачно все в этом мире бушующем» знают все, – это лишь начало.

Мы собрали пять культовых композиций, которые у всех на слуху. Однако соотнести их с правильной кинолентой – задача для настоящих знатоков.

Проверьте, насколько крепка ваша память! Сможете ли вы безошибочно пройти этот ностальгический тест? Давайте узнаем!

