Признания не дождаться: мужчинам этих знаков Зодиака тяжело сказать "я тебя люблю"

Многие женщины “любят ушами”. Для них жизненно важно слышать из уст избранника изысканные комплименты и страстные признания. Вербальные проявления чувств заводят их ничуть не меньше нежных прикосновений. Правда, не все мужчины могут похвастаться знанием слов любви. Некоторые терпеть не могут сентиментальность и “розовые слюни”, другие просто-напросто не привыкли анализировать свои эмоции и проговаривать их вслух. Рассказываем, под какими знаками рождаются самые сдержанные мужчины, от которых не дождешься трех заветных слов.

Дева

Со стороны мужчина, рожденный под знаком Девы, кажется черствым сухариком. На самом же деле это преданный и надежный партнер, на которого всегда можно положиться. Он и полочку на стену прибьет, и потекший кран без лишних напоминаний починит, и тещу на дачу отвезет. Мечта, а не мужчина! Одна беда - не привык выражать свои чувства.

Представитель земной стихии не видит смысла подкреплять свои поступки словами.

Зачем сотрясать воздух красивыми и напыщенными фразами, когда можно просто взять и приготовить ужин, предоставив любимой возможность отдохнуть? Женщине, решившей связать свою судьбу с Девой, стоит понять - если он не клянется в верности вслух, это не значит, что он вас не любит.

Козерог

Представитель земной стихии слишком занят, чтобы тратить время на сантименты. В ежедневнике Козерога миллион разных дел, вместо того чтобы болтать попусту, он лучше пойдет и заработает лишнюю денежку на благо семьи. Правда, не всегда избранница готова довольствоваться таким положением дел и требует от упрямца красивых признаний.

Стоит признать, что ее усилия вряд ли увенчаются успехом. Козерог лишь придет в негодование, если на него станут чрезмерно давить.

Представитель знака очень нетребователен к своей второй половинке, любит ее такой, какая она есть. Так, может быть, стоит попробовать ответить взаимностью? Попытки переделать Козерога в заправского романтика все равно обречены на провал.

Водолей

Мужчины, рожденные под этим знаком, вообще как будто бы не от мира сего. Водолей поглощен своими гениальными замыслами и идеями, и такие мелочи, как комплименты и признания, не представляют для него никакой ценности. Представитель воздушного знака убежден, что любовь - это не что иное как химические процессы в теле, какие уж тут сантименты.

Даме, решившей связать свою судьбу с Водолеем, важно помнить - он слишком дорожит своей независимостью, чтобы клясться в вечной любви.

Если он не уверен, что готов провести рядом всю жизнь, зачем давать пустые обещания? Воздушный знак - прагматик, от которого не стоит ждать “розовых слюней”.