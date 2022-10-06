Признание вызвало оторопь: такого от Татьяны Васильевой не ждал никто

Сегодня Татьяна Васильева — известная актриса, на счету которой немало ярких ролей в кино. Однако всего этого могло не быть. В юности звезда чуть было не совершила роковую ошибку.

Когда-то знаменитость страдала от большого количества комплексов. Ровесники называли ее тетей из-за высокого роста, который составляет 176 сантиметров. Усложняла жизнь будущей актрисы и ее девичья фамилия — Ицыкович. С еврейскими корнями она боялась открыто заявить о себе и во всем старалась быть посредственной.

Все это сделало Васильеву крайне неуверенной в себе. Дошло до того, что она планировала расстаться с жизнью. Чтобы однажды совершить задуманное, артистка носила в кармане бритву. Признание звезды об этом вызвало оторопь у публики. К счастью, знаменитость так и не решилась на отчаянный шаг.

Как пишет портал «Культурология», в 13-летнем возрасте она приняла твердое решение, что хочет посвятить себя кинематографу. Тогда Татьяна Григорьевна все-таки воспользовалась той самой бритвой. Поранив палец, Васильева написала выступившей кровью в своем дневнике: «Я буду актрисой!» И сдержала свое слово.