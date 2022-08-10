Признание султана Сулеймана из «Великолепного века»: «Для меня это неприемлемо»

Турецкий актер Халит Эргенч в течение четырех лет воплощал на экранах образ одного из самых известных правителей Турции султана Сулеймана. Актер настолько хорошо выполнял свою работу, что на долгие годы начал ассоциироваться у зрителей именно со своим героем. Однако, как оказалось, Эргенч и султан — совершенно разные личности.

По словам артиста, который разоткровенничался в эфире документального фильма «Создание легенды», он не понимает некоторые черты характера Сулеймана. Особенно его смущает закрытость правителя, ведь он не мог довериться никому из своего окружения.

«От его слов зависела судьба мира, он понимал всю ответственность и от этого страдал. Лично для меня это неприемлемо», — рассказывает артист.

При этом Эргенч не скрывает, что не смог бы жить такой же жизнью как его герой. Актер не представляет себя отказавшимся от близких ради интересов государства.