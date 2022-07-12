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Признание не заставило себя ждать: Лепс не стал молчать об уходе со сцены

12 июля 2022 16:45
Признание не заставило себя ждать: Лепс не стал молчать об уходе со сцены

Знаменитость давно определился со своим будущим.

Григорий Лепс рассказал, когда намеревается завершить свою музыкальную карьеру. Артист разоткровенничался на пресс-конференции ТАСС.

В середине июля прославленный артист встретит свое 60-летие. Как оказалось, знаменательная дата заставила Лепса задуматься о завершении карьеры, ведь многие его коллеги поступают подобным образом. Однако, как оказалось, большая цифра не повод для артиста оставлять любимое занятие, и в ближайшие годы он не собирается расставаться со слушателями.

«Попрощаюсь только тогда, когда меня вынесут вперед ногами. А пока будем работать», — заявил музыкант.

Также артист отметил, что планирует выпустить новые композиции и рассчитывает, что его голосовые связки проживут еще около 10 лет. При этом Лепс не скрывает, что песни будут выходить, даже если он вдруг решит отказаться от больших концертов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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