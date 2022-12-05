Признание Демьяненко о Шурике потрясло весь Советский Союз: что он сказал

Когда в середине 1960-х годов Александр Демьяненко сыграл Шурика в комедии Леонида Гайдая, он был уже довольно известным актером. Но именно этот герой принес ему всесоюзную популярность и народную любовь. Вот только сам Демьяненко персонаж не жаловал. Признался он в этом на своем 50-летнем юбилее в 1987 году.

Актер прямо заявил гостям, что если бы он мог повернуть жизнь вспять, то от предложений Гайдая отказался бы. Все дело в том, что амплуа забавного недотепы Шурика преследовало его до конца жизни. Демьяненко мечтал воплощать на сцене и в кадре драматические образы и считал, что комедийное прошлое ему в этом только помешало. Ведь режиссеры не воспринимали его иначе. Это признание актера потрясло весь Советский Союз, но современные зрители с ним не согласны.