Признание Цискаридзе вызвало оторопь: копит деньги не просто так
Артист готов к трагическому исходу.
Премьер Большого театра Николай Цискаридзе оформил досрочную страховую пенсию по старости. Он признался, что сделал это, когда ему было 33 года. Впрочем, выплатами от государства артист балета пользоваться не спешит.
У знаменитости есть и другие источники дохода. Цискаридзе ведет шоу на телевидении, а также является ректором академии Русского балета им. Вагановой. Пенсию, размер которой составляет около 45 тысяч рублей, танцовщик не тратит, поскольку принял решение копить деньги. Цель этих накоплений вызвала оторопь у публики.
«Это гробовые», — сделал шокирующее признание Цискаридзе в беседе с изданием «Комсомольская правда».
Кроме того, премьер уточнил, что этому его научила няня. По уверению знаменитости, для него крайне важно иметь подушку безопасности на черный день, поскольку никто не знает, что может случиться завтра.