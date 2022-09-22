Признался на всю страну: кто на самом деле стоял за закрытием скандальной «Игры»

Закрытие шоу «Игра» наделало немало шума в Сети. Поклонники проекта отказывались верить в то, что передача больше не выйдет в эфир, и принялись искать виноватых. Разумеется, нашли.

По мнению большинства интернет-пользователей, здесь не обошлось без руководителя КВН Александра Маслякова. Именно он раскритиковал «Игру», назвав ее клоном Клуба веселых и находчивых. Тогда многие решили, что телеведущий позвонил, куда надо, после чего «Игре» был подписан смертный приговор.

Казалось бы, скандал уже утих, но теперь появились новые подробности. Азамат Мусагалиев в рамках подкаста Ивана Абрамова на YouTube на всю страну заявил, кто на самом деле стоял за закрытием шоу. Комик вновь бросил камень в огород Маслякова, подметив, что именно он виноват в случившемся.

Впрочем, винить Александра Васильевича артист не спешит. Более того, Мусагалиев подчеркнул, что на его месте поступил бы точно так же.