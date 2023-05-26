Признали все, кроме деда: тайная внучка Высоцкого выросла настоящей красавицей

Владимир Высоцкий никогда не скрывал своей любвеобильности. У великого барда было несколько внебрачных детей, которых он так и не признал. Отпрыски Высоцкого уже давно обзавелись своим потомством, и сегодня внуки артиста дают о себе знать.

В начале 70-х у Владимира Семеновича был роман с актрисой Татьяной Иваненко. Об этих отношениях знал весь театр, где играли молодые артисты. У пары родилась дочь Анастасия, однако Высоцкий не захотел официально ее признавать. Он дал ей свое отчество, но не фамилию. Татьяна ничего не требовала от барда и сама воспитала ребенка.

В 1999 году Анастасия стала матерью. Ее дочь Арина выросла настоящей красавицей: длинные волосы, пухлые губы, ровная кожа. Сегодня она живет в Москве и учится на стоматолога. Девушке передался музыкальный талант деда, она хорошо поет и танцует. Однако Арина решила посвятить себя медицине.

Почти никто не сомневается, что она является внучкой барда. Многие углядели ее сходство с дядей Никитой Высоцким. Однако наследник барда не признает родство с племянницей. И виноват в этом сам Высоцкий, отказавшийся от родной дочери. Таким образом он косвенно не признал и внучку Арину.