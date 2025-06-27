Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Признали вклад в историю кино: Юра Борисов стал на шаг ближе к заветному «Оскару»

Признали вклад в историю кино: Юра Борисов стал на шаг ближе к заветному «Оскару»

27 июня 2025 11:21
Юра Борисов

«Анора» помогла стать суперзвездой в Голливуде. 

Проигрыш на «Оскаре» обернулся неожиданной победой для Юры Борисова. Наш человек оказался в списке новобранцев Американской киноакадемии.

Та самая Академия, которая и раздает «Оскары». Теперь Борисов, сын Реутова, панельных домов и театральных подвальчиков, стоит в одной очереди с Арианой Гранде и Кираном Калкиным, передает Variety. И это не метафора.

Борисов на шаг ближе к «Оскару»

Приняты в этом году были 534 человека. Половина — неамериканцы. Всё, как велит дух времени. Но для России всё куда интереснее: Юра стал первым отечественным актёром, которого пригласили в Академию после долгого перерыва.

И не за старую славу, а за «Анору» — историю бруклинской секс-работницы и сына российского магната, где Борисов сыграл гопника Игоря с такой грустью в глазах, что критики из IndieWire сдались: «Сыграно идеально, как будто он вырос в Бруклине».

Признали вклад в историю кино: Юра Борисов стал на шаг ближе к заветному «Оскару»

Что это дает Борисову

Конечно, членство — это ещё не статуэтка. Но с этого начинаются оскаровские кампании. Это входной билет, доступ к индустрии, голос в главном голосовании. Принятые в Академию могут теперь влиять на то, кто станет следующим лауреатом — а значит, и продвигать своих.

Да, всё по правилам, но мы-то знаем, как работает «человеческий фактор». Юра — не один: вместе с ним в списке приглашённых и другие участники «Аноры» — продюсеры, монтажёр, актриса Майки Мэдисон.

Так что, может, и не сейчас, но шаг сделан. Следующий — очередная номинация. А там, глядишь, и речь под аплодисменты, благо язык лысый красавчик подтягивает семимильыми шагами. А мы будем сидеть у экранов, с похмельем, но с гордостью — наш Юра!

Вновь русский поэт, вновь смерть в 37: новый голливудский фильм Борисова основан на трагичной реальной истории звезды «Острова проклятых».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 3 фильма будут бороться за «Оскар»: среди претендентов голые зомби, горящие люди и Брэд Питт Эти 3 фильма будут бороться за «Оскар»: среди претендентов голые зомби, горящие люди и Брэд Питт Читать дальше 21 июля 2025
Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
«В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик «В реальности было страшнее»: Оззи Осборна прозвали Принцем Тьмы, но любимым фильмом рокера был вовсе не ужастик Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше