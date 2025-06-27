Признали вклад в историю кино: Юра Борисов стал на шаг ближе к заветному «Оскару»

Проигрыш на «Оскаре» обернулся неожиданной победой для Юры Борисова. Наш человек оказался в списке новобранцев Американской киноакадемии.

Та самая Академия, которая и раздает «Оскары». Теперь Борисов, сын Реутова, панельных домов и театральных подвальчиков, стоит в одной очереди с Арианой Гранде и Кираном Калкиным, передает Variety. И это не метафора.

Борисов на шаг ближе к «Оскару»

Приняты в этом году были 534 человека. Половина — неамериканцы. Всё, как велит дух времени. Но для России всё куда интереснее: Юра стал первым отечественным актёром, которого пригласили в Академию после долгого перерыва.

И не за старую славу, а за «Анору» — историю бруклинской секс-работницы и сына российского магната, где Борисов сыграл гопника Игоря с такой грустью в глазах, что критики из IndieWire сдались: «Сыграно идеально, как будто он вырос в Бруклине».

Что это дает Борисову

Конечно, членство — это ещё не статуэтка. Но с этого начинаются оскаровские кампании. Это входной билет, доступ к индустрии, голос в главном голосовании. Принятые в Академию могут теперь влиять на то, кто станет следующим лауреатом — а значит, и продвигать своих.

Да, всё по правилам, но мы-то знаем, как работает «человеческий фактор». Юра — не один: вместе с ним в списке приглашённых и другие участники «Аноры» — продюсеры, монтажёр, актриса Майки Мэдисон.

Так что, может, и не сейчас, но шаг сделан. Следующий — очередная номинация. А там, глядишь, и речь под аплодисменты, благо язык лысый красавчик подтягивает семимильыми шагами. А мы будем сидеть у экранов, с похмельем, но с гордостью — наш Юра!

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