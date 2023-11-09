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Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте

9 ноября 2023 14:15
Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте

Заявление певицы встревожило поклонников.

Кристина Орбакайте больше года назад исчезла из информационного поля. Певица перебралась за границу, не участвует в новогодних голубых огоньках, телешоу и избегает любых скандалов. В отличие от скандально известной матери, исполнительница хранит молчание и держит в секрете свою личную жизнь.

Однако недавно артистка изменила поведение. Орбакайте сделала заявление, сильно испугавшее публику. По словам певицы, злоумышленники обзванивают от ее имени друзей и знакомых, пародируя голос исполнительницы. Кристина Орбакайте призвала близких быть бдительными и перезванивать ей в случае сомнительной ситуации.

Звезда не уточнила, кто решил использовать ее имя. Многие знаменитости уже сталкивались с деятельностью мошенников и пранкеров, ведь с помощью современных технологий можно использовать голос любого популярного человека.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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