Призналась и не стыдно: как выглядела красавица-жена Ивлева до удачной пластики

Весной прошлого года Константин Ивлев женился на своей молодой избраннице Валерии Куденковой. Супруга телеповара в своих социальных сетях регулярно рассказывает подробности жизни, однако многие поклонники обращают внимание преимущественно на внешность 30-летней спутницы знаменитости. При этом многие фанаты уверены, что Куденкова неоднократно становилась клиенткой пластических хирургов.

Как оказалось, поклонники были правы. Супруга Ивлева призналась, что несколько лет назад действительно делала ринопластику. Куденкова даже поделилась кадрами до коррекции носа, на которых можно заметить, как сильно изменилась ее внешность после вмешательства.

Пользователи Сети не прошли мимо такой неожиданной откровенности. Они похвалили Куденкову за честность и не поскупились на комплименты, обсуждая результаты операции.