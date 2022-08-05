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Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил

5 августа 2022 08:30
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил

Актриса несколько месяцев жаловалась на плохое самочувствие.

В 2018 году Анастасия Заворотнюк родила долгожданную младшую дочку Милу. Но из декрета на сцену и в кино актриса так и не вернулась. С 2019 года были отменены все ее спектакли и съемки, а близкие люди уклончиво говорили о понадобившемся актрисе курсе лечения. Только спустя год слухи о тяжелой болезни звезды подтвердились — у Заворотнюк обнаружили опухоль мозга.

Знакомые актрисы утверждают, что первые признаки онкологии появились у нее задолго до диагноза. Гримеры в беседе с «Комсомольской правдой» вспомнили, как на съемках «Моей прекрасной няни» к Анастасии иногда приезжала скорая. Актриса жаловалась на сильные головные боли, могла даже потерять сознание на площадке.

Кроме того, Заворотнюк была необычайно чувствительна: простые движения кисточками по лицу заставляли ее морщиться от дискомфорта. Она начала привозить на работу личного гримера, однако даже его мастерство не могло скрыть частую аллергию на коже Анастасии. По словам мастеров, работавших тогда с актрисой, на эти мелочи никто не обращал внимания. Все списывалось на усталость, переработки, напряженный график и диеты, которыми морила себя звезда.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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