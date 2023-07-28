Прижалась обнаженной грудью: Пересильд хвалят за пикантный кадр с молодым любовником

Актриса Юлия Пересильд отправилась в романтическое путешествие со своим возлюбленным Михаилом Тройником. Пара отлично провела время в Китае и теперь перебралась в Таиланд. Девушка поделилась видео с Пхукета, которое вызвало у ее подписчиков бурную реакцию.

В кадре актриса одета в белоснежную майку, промокшую от дождя. В Таиланде сейчас сезон ливней, но это не мешает влюбленным наслаждаться отдыхом. Юлия показала, как катается с Михаилом по острову, и жизнерадостно улыбалась в камеру.

Подписчики заметили, что грудь актрисы сильно просвечивала сквозь мокрую майку, хотя она и пыталась прикрыть самые интимные места во время съемки. Публикация собрала множество восторженных комментариев. Фанаты Пересильд сделали комплименты ее красоте и пожелали ей приятного отпуска.