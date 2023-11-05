Прижалась к Аверину и не отпускает: Якунину поздравляют под совместным отпускным фото

Максим Аверин и Анна Якунина полюбились зрителям с первого совместного появления в кадре. Звезды сериала «Склифосовский» так хорошо смотрелись в кадре, что многие поклонники стали сватать их и в жизни, хотя актриса счастлива во втором браке. Новое фото пары в социальных сетях только подогрело слухи об их отношениях.

На снимке актеры отлично проводят время под жарким сочинским солнцем. Они попивают коктейли на пляже, а за спинами артистов разворачивается синий морской горизонт. Под публикацией подписчики Якуниной активно поздравляют отдыхающих.

Фото с партнером по съемочной площадке Анна выложила в честь их общего профессионального праздника — Дня кино. Актеры сейчас в отпуске и поздравили друг друга на морском берегу. Фанаты присоединились к поздравлениям, но не упустили возможности в очередной раз намекнуть на отношения артистов.