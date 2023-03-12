Прийти вовремя – значит опоздать: от этих особенностей работы в Японии волосы встают дыбом

О трудолюбии и трепетном отношении японцев к работе наслышаны многие, но есть в Стране восходящего солнца привычки, которые удивят представителей других национальностей. На них обратила внимание автор канала «Дневник Усаги о жизни в Японии».

Знакомой для многих россиян может показаться традиция проводить ежедневные совещания. «Линейки» проходят дважды: в начале и в конце рабочего дня.

Особое отношение у японцев к рабочему времени. Прийти вовремя — значит опоздать, а появиться на пять минут раньше считается дурным тоном. Идеальный тайминг — 15-30 минут до начала рабочего дня. За это время можно успеть поздороваться с коллегами, обсудить новости и подготовиться к трудовой деятельности. Если сотрудник уходит с работы раньше, он должен извиниться перед своими напарниками.

Руководители не гнушаются выполнением работы своих подчиненных, если видят, что они сильно загружены. Эта черта присутствует и у рядовых сотрудников: если они понимают, что товарищ «кипит», то начинают помогать без лишних расспросов и предупреждений.