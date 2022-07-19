Россиянам раскрыли глаза на отношение Орбакайте к Пугачевой: «Приятного мало»

Кристина Орбакайте ревнует Аллу Пугачеву к ее детям Лизе и Гарри. В этом уверена психолог Вероника Степанова, прокомментировавшая отношения в семье знаменитостей.

Впервые Примадонна стала матерью в 1971 году, когда родила Кристину Орбакайте в отношениях со знаменитым цирковым артистом Миколасом Орбакасом. В то время, как уверена блогер, певица не была увлечена материнством, а занималась собственной карьерой и развлечениями, часто забывая про растущую дочь.

«Приятного мало», — откровенничает Степанова в своем YouTube-шоу .

Поэтому именно сейчас, как уверена эксперт, Орбакайте ревнует Пугачеву к ее наследникам от Максима Галкина. Кристина видит, какой отзывчивой и заботливой стала ее мать спустя годы, и завидует, ведь не получила столько же внимания во время своего взросления и была зачастую предоставлена сама себе.