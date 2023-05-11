Привыкли считать славянками голубоглазых и светловолосых? Вы никогда так не заблуждались

Представления о славянской внешности основаны на народном фольклоре. Девушки со светлыми волосами, заплетенными в длинные косы, обладательницы голубых глаз — славянки пленили мужчин со всего света. При этом на самом деле образы этих представительниц не ограничиваются одним лишь типажом.

Например, беломоро-балтийский тип женщин также можно отнести к славянкам, хотя выглядят они совершенно иначе. Им присущи тонкие губы, острый овал лица. Кожа и волосы также светлых оттенков. Внешне они похожи, например, на шведок, но точно не являются скандинавками.

Отличается от стереотипных представлений и днепро-карпатский тип. Таким женщинам присущи темные пигменты: каштановые волосы и смуглые глаза. Представительницы этих народностей могут быть даже смуглыми, но все равно считаются славянками, как и девушки динарского типа, для которых характерны темные волосы, ярко выраженный нос и карие глаза.

Последний же тип славянских женщин, который выделяют ученые — понтийский. Его, как пишет портал Femmie, можно встретить чаще всего на черноморском и средиземноморском побережьях. У таких девушек узкий нос, смуглая кожа и темные густые волосы, из-за чего их внешность сильнее всего отличается от стереотипных представлений о славянках.