Привыкли к разнообразию женщин: мужчин этого знака Зодиака невозможно затащить под венец

Когда замуж невтерпеж, а на горизонте как раз появляется подходящая кандидатура в виде красивого, умного и обеспеченного джентльмена, девушки включают “тяжелую артиллерию”. Подобно “обаятельной и привлекательной” героине популярного советского фильма, они пытаются привлечь внимание понравившегося мужчины модными нарядами, вкусным угощением, подарками со смыслом… Вот только в некоторых случаях все старания пропадают зря - некоторые парни, несмотря на все ухищрения, не хотят связывать себя с узами брака. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются те, кто предпочитает холостяцкий образ жизни.

Лев

Представители огненной стихии купаются в женском внимании, но сделать окончательный выбор не торопятся. Почему? Ответ очевиден - Лев опасается, что как только на его пальце появится обручальное кольцо, количество дамочек, желающих с ним пококетничать, резко сократится. Поэтому он продолжает наслаждаться всеми привилегиями холостяцкой жизни, меняя подружек как перчатки.

А остепениться еще успеет. Когда-нибудь.

Весы

Мужчины, рожденные под знаком Весов, известны своей нерешительностью. В поле зрения у уроженцев знака даже может подходящая кандидатура на роль спутницы жизни, но они будут долго ходить вокруг да около, решая, а надо ли оно им вообще. Планы у Весов расписаны на десятилетие вперед, и они прекрасно понимают, что женитьба внесет свои коррективы. Нет уж, лучше пусть все идет своим чередом, а пойти под венец всегда успеют.

Стрелец

Этот огненный знак просто слишком свободолюбив для того, чтобы жениться. По крайней мере, в молодости, когда еще столько всего не сделано. Стрелец понимает, что, став семьянином, он не сможет так же срываться в поездки и прочие авантюры так же легко, как раньше. Придется подстраивать свой график под планы жены, детей, тестя и тещи… Уроженцев знака дрожь охватывает при одной лишь мысли об этом.

Независимость для них гораздо важнее брака.

Козерог

Мужчина-Козерог - идеальный кандидат в мужья. Обаятельный, солидный, умный, состоятельный - дамы готовы драться за возможность затащить такого красавчика в ЗАГС. Однако сам Козерог не спешит обзаводиться семьей. Он еще не выполнил программу-максимум, которую сам же для себя составил.