«Привыкла к вседозволенности»: Александру Захарову вывели на чистую воду

Александра Захарова инициировала судебные тяжбы с «Ленкомом» за авторские права на спектакли своего отца, но проиграла. Тем не менее актриса не сдается: она намерена и дальше бороться за наследие Марка Захарова.

На днях в Тверском суде должно было пройти новое слушание по делу, но его перенесли. Захарова отказывается комментировать тот факт, что снова судится с театром в лице его директора Марка Варшавера. А вот он, напротив, согласился на общение с журналистами и тем самым вывел звездную наследницу на чистую воду.

Варшавер отметил, что за плечами знаменитости уже четыре проигранных суда, чему есть объяснение. По уверению Марка Борисовича, «Ленком» авторскими правами ныне покойного режиссера не обладает, поскольку тот передавал их продюсерским компаниям взамен на солидный гонорар.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» Варшавер подметил, что Захарова прекрасно знает о сделках своего отца, но не желает отступать по нескольким причинам. «Она привыкла к вседозволенности», — заметил Марк Борисович, уточнив также, что Александра Марковна готова на все, лишь бы навредить ему и театру.