Привычки Карла III повергнут в шок: терпения окружающим не занимать

О причудах королевской семьи давно слагают легенды, ведь привычки некоторых ее представителей могут повергнуть в шок простых обывателей. Недавно были раскрыты секреты дворцовой кухни, и там есть чему удивиться.

Речь идет о пищевых привычках короля Карла III. Когда Чарльз был еще наследником престола, он требовал от подданных подавать ему строго два чернослива к завтраку. Примечательно, что съедал принц только один сухофрукт, оставляя второй на тарелке. Однажды ему подали один чернослив, за что получили выговор. С тех пор шеф-повара не нарушали правила.

Вторая привычка Чарльза — есть яйца, которые варились не больше четырех минут. На завтрак ему подают семь штук, но он выбирает только одно. Оставшиеся яйца, по словам Чарльза, приготовлены «не так».

Третий пункт — есть строго два раза в день. Карл завтракает через два часа после пробуждения и ужинает перед сном. Приближенным приходится несладко, ведь они тоже голодают до самого вечера.

Учитывая строгие и во многом нелепые требования монарха, его окружению приходится несладко. А терпению и выдержке королевской прислуги можно лишь поразиться.