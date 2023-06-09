Привычки из СССР, из-за которых мы толстеем: даже не кажутся чем-то неправильным

В СССР проблемы лишнего веса как таковой не существовало. В приоритете были ЗОЖ, спорт и повышенная двигательная активность. Однако некоторые привычки жителей Союза, которые с радостью переняли и закрепили современные россияне, способны нанести вред фигуре, хотя и не кажутся сейчас чем-то порочным или неправильным.

В России каждый второй человек, заваривая чай, добавляет в него пару ложек сахара с горкой. Причем наличие пирожных, конфет или торта не станет препятствием к тому, чтобы подсластить горячий напиток. Многих иностранцев такая привычка смущает. Ведь в Европе принято пить чай вообще без «закуски».

Россияне привыкли любой прием пищи сопровождать одной или двумя порциями хлебобулочных изделий. Будем честными, даже макароны или пельмени многие жители россии едят вприкуску с хлебом. Европейцам такая пищевая привычка, которую придумали еще в СССР, чужда и кажется странной. К тому же она портит фигуру.

Большинство россиян каждый день в перерыв питается комплексным обедом из трех блюд. Для европейцев характерно «раздельное» питание. И они крайне редко совмещают суп со «вторым».