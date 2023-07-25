Привычки из СССР до сих пор портят нам жизнь, а мы и не замечаем: немедленно избавьтесь от них

Кто бы мог подумать, что современный человек так зависим от пережитков прошлого.

Многие привычки, появившиеся во времена Советского Союза, тогда были оправданы, но сегодня являются абсолютно необъяснимыми. После войны люди столкнулись с дефицитом, были излишне запасливы и бережливы. Но теперь во многих вещах нет никакого смысла. Более того, они отравляют людям жизнь.

Например, речь идет о привычке копить дома кучи ненужных вещей, которые стоило бы выбросить. Сюда же можно отнести и привычку складывать красивую посуду в сервант и доставать ее только по праздникам. То же можно сказать и о нарядных или даже просто о новых вещах. Странной сегодня выглядит и потрепанная старая одежда в качестве домашней.

Наконец, многие люди до сих пор накрывают столы и мебель клеенками. Среди отравляющих привычек значатся жизнь с оглядкой на мнение других и попытка пустить в свою жизнь слишком много мистики. Те, кто подвержен суевериям, реже добиваются успеха из-за невозможности брать ответственность за свою жизнь.